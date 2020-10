Francia: anche attore Downey Jr. finanzia azienda agricola che produrrà insetti (Di martedì 6 ottobre 2020) Madrid, 6 ott.(Adnkronos/Europa Press) - L'azienda francese Ynsect ha chiuso un round di finanziamenti per 372 milioni di dollari nel quale ha partecipato il popolare attore Robert Downey Jr. A dichiararlo è la stessa Ynsect questo martedì in un comunicato, nel quale specifica che al round di finanziamento hanno partecipato la Footprint Coalition, di proprietà di Downey Jr., nonché i fondi Astanor Ventures, Upfront Ventures, Happiness Capital, Supernova Invest e Armat Group. L'azienda francese fondata nel 2011, si dedica all'allevamento di insetti da utilizzare come proteine ​​per l'alimentazione di piante e animali. I fondi di questo round, secondo quanto afferma in una nota la società, saranno utilizzati ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Madrid, 6 ott.(Adnkronos/Europa Press) - L'francese Ynsect ha chiuso un round dimenti per 372 milioni di dollari nel quale ha partecipato il popolareRobertJr. A dichiararlo è la stessa Ynsect questo martedì in un comunicato, nel quale specifica che al round dimento hanno partecipato la Footprint Coalition, di proprietà diJr., nonché i fondi Astanor Ventures, Upfront Ventures, Happiness Capital, Supernova Invest e Armat Group. L'francese fondata nel 2011, si dedica all'allevamento dida utilizzare come proteine ​​per l'alimentazione di piante e animali. I fondi di questo round, secondo quanto afferma in una nota la società, saranno utilizzati ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo in #Francia, 9 dispersi nella regione di Nizza Si cercano anche altre 3 persone che risulterebbero disper… - piersileri : L'interoperabilità tra le app di tracciamento è una buona notizia, ottima se riusciamo a far convergere velocemente… - TV7Benevento : Francia: anche attore Downey Jr. finanzia azienda agricola che produrrà insetti... - aura67422491 : RT @ECrivellaro: #Francia ???? e #USA ???? hanno aumentato l'intervento dello #Stato nell'economia per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Da qu… - mastarnarex1 : @livornosilega @pietro30199674 Le ricordo che ci sono cristiani anche a Malta, in Grecia, in Spagna, in Francia, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia anche Francia: anche attore Downey Jr. finanzia azienda agricola che produrrà insetti Fortune Italia Francia: anche attore Downey Jr. finanzia azienda agricola che produrrà insetti

E' una vicenda che ci riguarda tutti: amanti della carne ma anche vegani. Non è una questione di regime alimentare: si tratta di chiedersi in che modo nutriamo le nostre coltivazioni e e i nostri ...

Caroll adotta le soluzioni OMS e POS di Openbravo per accelerare la strategia di vendita omnicanale

LILLE, Francia, 6 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Openbravo ... L'azienda voleva infatti ridurre il numero di ordini online rifiutati per mancanza di giacenze anche se gli articoli ordinati erano ...

E' una vicenda che ci riguarda tutti: amanti della carne ma anche vegani. Non è una questione di regime alimentare: si tratta di chiedersi in che modo nutriamo le nostre coltivazioni e e i nostri ...LILLE, Francia, 6 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Openbravo ... L'azienda voleva infatti ridurre il numero di ordini online rifiutati per mancanza di giacenze anche se gli articoli ordinati erano ...