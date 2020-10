Franceska Pepe si sfoga dopo l’eliminazione dal GF VIP 5 | proteste sui social contro Adua

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 ottobre 2020)è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 5 e il web è già in rivolta perchè a dover uscire doveva essereDel Vesco e non la 26enne ligure, secondo i pronostici.sisuiL’eliminazione dell’influencer è risultata molto strana e già su Twitter non sono mancati i post di protesta. Nonostante il suo carattere particolare, infatti, laera riuscita a guadagnarsi le simpatie del pubblico grazie alle numerose liti in casa con vari concorrenti, tra cui quelle indimenticabili con Dayane Mello e Stefania Orlando. La modella è uscita al televoto con il 17% dei votiil 18% diDel Vesco. Una volta tornata ...