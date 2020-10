Franceska Pepe | il lato B infuoca Instagram | gli scatti bollenti della gieffina

Leggi su chenews

(Di martedì 6 ottobre 2020) È stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip. Orainfiamma il web con il suoB: sensualità a livelli estremi Fonte foto: Facebookfino a questo momento si è guadagnata il riconoscimento come una delle protagoniste più in vista e discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo carattere particolare l’ha fatta amare e odiare dal pubblico e dai concorrenticasa più spiata d’Italia. La sua bellezza è però innegabile. La giovane, classe 1992, nel 2016 ha partecipato a Miss Europa classificandosi in seconda posizione, ottenendo così grande popolarità, arrivando addirittura a posare per una copertina di ...