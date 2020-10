Foggia, villaggio Don Bosco: corso gratuito per operatore della ristorazione, iscrizioni fino al 26 ottobre Triennale gratuito, riservato a minorenni al momento dell'iscrizione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Di seguito il comunicato: C’è tempo fino al prossimo 26 ottobre per iscriversi al corso gratuito per diventare “operatore della ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”. Il corso dà l’opportunità di imparare un mestiere e, allo stesso tempo, di ottenere il ‘pass’ che porta al diploma di scuola secondaria superiore. SMILE Puglia, ente di formazione accreditato per l’obbligo d’istruzione, offre ai minori di 18 anni di Foggia e provincia un il corso gratuito Triennale. Sono coperte anche le spese per raggiungere la sede ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Di seguito il comunicato: C’è tempoal prossimo 26per iscriversi alper diventare “– Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”. Ildà l’opportunità di imparare un mestiere e, allo stesso tempo, di ottenere il ‘pass’ che porta al diploma di scuola secondaria superiore. SMILE Puglia, ente di formazione accreditato per l’obbligo d’istruzione, offre ai minori di 18 anni die provincia un il. Sono coperte anche le spese per raggiungere la sede ...

puglianotizie24 : Foggia, al Villaggio Don Bosco per diventare cuochi e diplomarsi - RednewsGargano : Foggia, al Villaggio Don Bosco per diplomarsi e diventare cuochi - OndaradioGargan : Foggia/Al Villaggio Don Bosco corso gratuito per diventare cuochi e diplomarsi. Le spese di viaggio e tutti i mater… - SanSeveroNews : Corso gratuito, lezioni pratico-teoriche con chef rinomati, stage nelle aziende Le spese di viaggio e tutti i mater… - immediatonet : ?? #Foggia, al Villaggio Don Bosco diventare cuochi e diplomarsi. Corso gratuito, lezioni pratico-teoriche con chef… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia villaggio Foggia, villaggio Don Bosco: corso gratuito per operatore della ristorazione, iscrizioni fino al 26 ottobre Noi Notizie Foggia, al Villaggio Don Bosco diventare cuochi e diplomarsi

Foggia, 06 ottobre 2020. C’è tempo fino al prossimo 26 ottobre per iscriversi al corso gratuito per diventare “Operatore della ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”. Il cor ...

Foggia, al Villaggio Don Bosco per diplomarsi e diventare cuochi - Corso gratuito

Foggia, al Villaggio Don Bosco per diplomarsi e diventare cuochi - Corso gratuito. 06/10/2020. Foggia, al Villaggio Don Bosco per diplomarsi e diventare cuochi Corso gratuito, lez ...

Foggia, 06 ottobre 2020. C’è tempo fino al prossimo 26 ottobre per iscriversi al corso gratuito per diventare “Operatore della ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti”. Il cor ...Foggia, al Villaggio Don Bosco per diplomarsi e diventare cuochi - Corso gratuito. 06/10/2020. Foggia, al Villaggio Don Bosco per diplomarsi e diventare cuochi Corso gratuito, lez ...