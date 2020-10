Flaminia Bolzan | età | altezza | peso | vita privata e studi della bella crimonologa

Leggi su tuttivip

(Di martedì 6 ottobre 2020), intrigante e dalla brillante perspicacia.è una famosa criminologa, in costante ascesa professionale. Man a mano che il suo nome si sta facendo strada, la professionista ha dimostrato molte altre qualità, tra le quali una spiccata sensibilità artistica. I lungometraggi del mitico regista Quentin di Tarantino sono la sua passione, così come le opere dello scrittore Charles Bukowski. La sua è un’affascinate personalità, ancora tutta da scoprire. La criminologia è sempre stata il suo più grande interesse, persino quando ancora era una ragazzina. Una passione non molto frequente tra le adolescenti, no? Il suo sogno nel cassetto era quello di scrivere un libro e l’ha realizzato nel 2018, pubblicando Turchese....