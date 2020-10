Fiorentina, Pradè non rimpiange Chiesa: “ci siamo tolti un peso…” (Di martedì 6 ottobre 2020) Si è conclusa la telenovela Federico Chiesa per la Fiorentina, l’attaccante si è trasferito ufficialmente alla Juventus. “Per noi è stata un’operazione ottima sia a livello economico che sportivo”. E’ quanto dichiarato dal ds della Fiorentina Daniele Pradè. “Adesso ci siamo tolti questo peso: era una telenovela, si parlava solo di questo e non della squadra. Alla famiglia Commisso ho sempre detto che era giusto fare questa operazione. Loro lo avrebbero tenuto volentieri, ma per il papà di Chiesa noi siamo sempre stati considerati un veicolo per arrivare ad altre situazioni. Prima del Covid c’era l’interesse di club inglesi per Chiesa, ma lui voleva restare in ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Si è conclusa la telenovela Federicoper la, l’attaccante si è trasferito ufficialmente alla Juventus. “Per noi è stata un’operazione ottima sia a livello economico che sportivo”. E’ quanto dichiarato dal ds dellaDaniele Pradè. “Adesso ciquesto peso: era una telenovela, si parlava solo di questo e non della squadra. Alla famiglia Commisso ho sempre detto che era giusto fare questa operazione. Loro lo avrebbero tenuto volentieri, ma per il papà dinoisempre stati considerati un veicolo per arrivare ad altre situazioni. Prima del Covid c’era l’interesse di club inglesi per, ma lui voleva restare in ...

