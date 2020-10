Fiorentina, Pradè su Chiesa: "Ci siamo tolti un peso" (Di martedì 6 ottobre 2020) "L'addio di Federico Chiesa ? Ci siamo tolti un peso, si parlava sempre di lui e ci siamo sentiti un veicolo per arrivare ad altre situazioni. Davvero, non si poteva andare avanti". Daniele Pradè si ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) "L'addio di Federico? Ciun, si parlava sempre di lui e cisentiti un veicolo per arrivare ad altre situazioni. Davvero, non si poteva andare avanti". Daniele; si ...

Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Pradè: '#Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso'. #SportMediaset - GIUSPEDU : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Pradè: '#Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso'. #SportMediaset - ACBINO1971 : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Pradè: '#Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso'. #SportMediaset - CekFor : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Pradè: '#Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso'. #SportMediaset - LorenzoPuliga : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Pradè: '#Chiesa non voleva restare, ci siamo tolti un peso'. #SportMediaset -