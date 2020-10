Fiorentina | Pezzella | «Non ho mai chiesto la cessione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Germanha commentato le voci di mercato che lo hanno riguardato: le dichiarazioni del difensore dellaGerman, difensore della, ha commentato le voci di mercato che lo hanno riguardato. «Tutto questo tempo si sono dette tante cose su di me, false. Non aveva senso uscire per negare ciascuno, ma penso che sia ora di porre fine a tante bugie. Il direttore è stato chiaro su quello che è successo, ma io non ho maiuna via d’uscita. E chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in queste partite, non mi conosce neanche un po’, e non si è informato su l’infortunio che ho subito, che mi ha impedito di giocare queste 3 partite e di difendere la mia nazionale. la mia testa è dedicata a tornare il prima ...