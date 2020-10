Filippo, il figlio di Rodolfo Laganà rinato dopo il trapianto racconta tra lacrime e risate (Di martedì 6 ottobre 2020) Filippo Laganà arriva nello studio di Oggi è un altro giorno con un sorriso meraviglioso. E’ un attore come papà Rodolfo Laganà che è orgoglioso di quanto sia stato coraggioso e di come abbia affrontato la malattia, il trapianto di fegato, con grande dignità. “Ho sempre fatto una vita sana, la mia fortuna sono i miei genitori che mi hanno lasciato sbagliare”. La sua casa da sempre è stata il teatro ed è grato alla vita che vive da sempre. A Oggi è un altro giorno Rodolfo Laganà è in collegamento, suo figlio in studio racconta: “Il mio fegato si era bloccato, era diventato una pietra, l’unico tentativo era il trapianto”. Filippo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020)Laganà arriva nello studio di Oggi è un altro giorno con un sorriso meraviglioso. E’ un attore come papàLaganà che è orgoglioso di quanto sia stato coraggioso e di come abbia affrontato la malattia, ildi fegato, con grande dignità. “Ho sempre fatto una vita sana, la mia fortuna sono i miei genitori che mi hanno lasciato sbagliare”. La sua casa da sempre è stata il teatro ed è grato alla vita che vive da sempre. A Oggi è un altro giornoLaganà è in collegamento, suoin studio: “Il mio fegato si era bloccato, era diventato una pietra, l’unico tentativo era il”....

