Figc | Gravina in isolamento volontario | aveva incontrato dal Pino

(Di martedì 6 ottobre 2020) Gabrieleè da stamattina indopo la notizia della positività del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal. Il numero uno della Federcalcio, secondo quanto riportato dall’Ansa, non presenta sintomi ma ha comunque deciso di isolarsi per sicurezza, seguendo le norme del protocollo sanitario per ridurre il rischio di contagio del Covid-19.