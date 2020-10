Festa del Cinema di Roma, gli ospiti: atteso l’incontro tra Totti e Favino (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Festival del Cinema di Roma si terrà dal 15 al 25 ottobre e si dividerà tra eventi in presenza e online: i titoli e gli ospiti più attesi della maniFestazione Con le dovute precauzioni si terrà il Festival del Cinema di Roma che avrà luogo presso l’Auditorium Parco della Musica, ma non solo. La … L'articolo Festa del Cinema di Roma, gli ospiti: atteso l’incontro tra Totti e Favino proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Festival deldisi terrà dal 15 al 25 ottobre e si dividerà tra eventi in presenza e online: i titoli e glipiù attesi della manizione Con le dovute precauzioni si terrà il Festival deldiche avrà luogo presso l’Auditorium Parco della Musica, ma non solo. La … L'articolodeldi, glil’incontro traproviene da YesLife.it.

GiulioBase : Il mio nuovo film «Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma» sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di… - ItalianAirForce : #4ottobre In occasione della Festa di #SanFrancesco il Comandante delle #FrecceTricolori, T. Col. Gaetano Farina, h… - chetempochefa : “Quando ho aperto quei sacchi, la cosa che mi è rimasta impressa e, che mi resterà per tutta la vita, è quello di a… - PanettaRosita : L'arte più potente della vita, è fare del dolore un talismano che cura. Come una farfalla che rinasce fiorita in… - dazebao : Festa Cinema Roma 15. Più sale e misure di sicurezza, ma anche Totti e film di qualità -