Ferrari: Binotto allontana Cowell

Da settimane il nome di Andy Cowell, responsabile del reparto motori Mercedes fino a giuģno, viene accostato con insistenza alla Ferrari che, però, non avrebbe intenzione di ingaggiarlo. Da poco la scuderia di Maranello ha avviato una sorta di riorganizzazione interna che chiude a qualsiasi tipo di innesto privilegiando gli uomini che fanno parte della Rossa.

Il team principal della Rossa, Mattia Binotto, ha smentito le voci di un possibile arrivo di Cowell: "Per quanto ne so sta ancora svolgendo delle mansioni all'interno della Mercedes. Ad ogni modo, sono presenti altri tecnici bravi in Formula uno, ma se mi chiedete se verranno in Ferrari vi rispondo momentaneamente di no. Stiamo ancora ..."

