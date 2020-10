Fedez motociclista notturno con Chiara Ferragni nel videoclip di “Bella Storia”

Leggi su domanipress

(Di martedì 6 ottobre 2020) Online da oggi, martedì 6 ottobre il video ufficiale di “Bella Storia”, il nuovo singolo diche segue la nuova fase musicale dell’artista, intrapresa in questo 2020. Il video, diretto da Simone Peluso, è un omaggio all’estetica anni ’80, tra costumi in paillettes, capelli cotonati e neon dai colori fluo., nei panni di un, passa a prendere in un motel la propria amata (interpretata da), per partire per un viaggioche li porterà alla scoperta di quanto la propria storia d’amore sia più forte di ogni cosa. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”, “Bella Storia”, che ha debuttato nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli ...