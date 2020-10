Federica Pellegrini e Matteo Giunta | finalmente le foto che confermano il loro amore

(Di martedì 6 ottobre 2020) La cena romantica, l’abbraccio, occhi negli occhi e tutta l’intimità possibile,ci sono lediinsieme, quelle che il gossip attendeva da tempo. Una cena a due e questa volta davvero non ci sono altre persone al tavolo con. Gli atteggiamenti sono chiari, hanno anche lasciato il ristorante abbracciati e non da amici. Da domani lesaranno sulla rivista Chi sotto gli occhi di tutti i curiosi e anche dei più romantici.sembrano ormai sicuri di potere dire a tutti che sono fidanzati. La coppia è uscita allo scoperto e dopo tre anni è un bel ...

La cena romantica, l'abbraccio, occhi negli occhi e tutta l'intimità possibile, finalmente ci sono le foto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta insieme, quelle che il gossip attendeva da tempo. Una ...