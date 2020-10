Fatica a respirare, poi quelle smorfie: Donald Trump al balcone della Casa Bianca, il video che inquieta gli Stati Uniti (Di martedì 6 ottobre 2020) Donald Trump in men che non si dica è uscito dall'ospedale Walter Reed dove era ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere "invincibile" e che "mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa". Poi il tycoon ha anche lanciato un'appello alla sua America: "Non dobbiamo avere paura". Un entusiasmo, quello di Trump, che non va di pari passo con quello dei medici. "Il presidente - hanno subito frenato - non è comunque fuori pericolo, bisogna attendere un'altra settimana". Poi però spunta un video, quello registrato dal balcone della Casa Bianca a ridosso dell'uscita dall'ospedale militare, che mostra un qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020)in men che non si dica è uscito dall'ospedale Walter Reed dove era ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Il presidente degliha detto di essere "invincibile" e che "mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa". Poi il tycoon ha anche lanciato un'appello alla sua America: "Non dobbiamo avere paura". Un entusiasmo, quello di, che non va di pari passo con quello dei medici. "Il presidente - hanno subito frenato - non è comunque fuori pericolo, bisogna attendere un'altra settimana". Poi però spunta un, quello registrato dala ridosso dell'uscita dall'ospedale militare, che mostra un qualche ...

Migliaia di commenti online alle immagini del presidente tornato alla Casa Bianca: appare in affanno per diversi secondi, con qualche smorfia di dolore. «Ha fame d'aria» ...

