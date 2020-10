False fatture, indagati i patron di Made in Sud (Di martedì 6 ottobre 2020) Made in Sud A Made in Sud, stavolta, non si ride. Da questa mattina il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizione disposti dalla procura di Napoli nei confronti di altrettante persone impegnate nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi. Tra di esse, figurano anche gli imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, patron della trasmissione televisiva “Made in Sud”, trasmessa da Rai2. Attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture False, i soggetti coinvolti dall’indagine si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero. Complessivamente sono venti le persone ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 ottobre 2020)in Sud Ain Sud, stavolta, non si ride. Da questa mattina il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizione disposti dalla procura di Napoli nei confronti di altrettante persone impegnate nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi. Tra di esse, figurano anche gli imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito,della trasmissione televisiva “in Sud”, trasmessa da Rai2. Attraverso l’emissione e l’utilizzo di, i soggetti coinvolti dall’indagine si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero. Complessivamente sono venti le persone ...

