Facebook risponde alle critiche di The Social Dilemma

Leggi su wired

(Di martedì 6 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=8h3MMQYF2iQ Presentato all’ultimo Sundance Film Festival e diffuso su Netflix lo scorso settembre, Theè un documentario (o un docudrama, com’è stato definito ufficialmente) che esplora la diffusione negli anni recenti deinetwork e i danni che hanno provocato alla società, citando fra i tanti effetti il commercio dei dati, l’irrobustimento del cosiddetto capitalismo di sorveglianza, lo sfruttamento dei profili personali per scopi personali, la diffusione di fake news e teorie della cospirazione, e non ultimo le conseguenze sulla salute mentale in particolare degli utenti più giovani. “Se non stai pagando per il prodotto, allora il prodotto sei tu”, è una delle frasi più efficaci del documentario e che ...