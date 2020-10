Eva Grimaldi: “Garko? La nostra storia era finta ma l’avrei sposato” (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo Gabriel Garko anche Eva Grimaldi racconta in un’intervista esclusiva al settimanale “Chi” la verità sulla loro “relazione”. “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa – spiega l’attrice – Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”. I suoi pianti in tv di questi giorni? “Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”, sottolinea. Poi la Grimaldi sul suo di percorso di vita racconta: “Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo Gabriel Garko anche Evaracconta in un’intervista esclusiva al settimanale “Chi” la verità sulla loro “relazione”. “Laè stata creata a tavolino quattordici anni fa – spiega l’attrice – Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”. I suoi pianti in tv di questi giorni? “Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”, sottolinea. Poi lasul suo di percorso di vita racconta: “Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio ...

