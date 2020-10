Europei U.17: le azzurrine superano il Montenegro (Di martedì 6 ottobre 2020) PODGORICA, Montenegro,- La nazionale femminile under 17 ha ottenuto il terzo successo nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento in Montenegro. Grazie alla vittoria contro le padrone ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) PODGORICA,,- La nazionale femminile under 17 ha ottenuto il terzo successo nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento in. Grazie alla vittoria contro le padrone ...

Volleyball_it : Europei Under 17 F.: Le azzurrine tornano a vincere. 3-0 al Montenegro - ciclisteeu : Europei pista Under 23 - Juniores: le azzurre e le azzurrine per la vittoria #juniores #donneunder23 #azzurrine… - Golfhey : RT @Volleyball_it: Europei Under 17 F.: La Turchia ci sconfigge ancora. 3-1 sulle azzurrine - Volleyball_it : Europei Under 17 F.: La Turchia ci sconfigge ancora. 3-1 sulle azzurrine - Federvolley : #EuroVolleyU17W ?? Le #azzurrine ?????? battute 3-1 dalla #Turchia ???? I DETTAGLI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Europei azzurrine Europei Under 17 F.: Le azzurrine tornano a vincere. 3-0 al Montenegro Volleyball.it Ginnastica, si torna in gara! Allieve protagoniste ai Campionati Italiani: vincono Alessia Cortellino e Sofia Frenna, baby under-11

La ginnastica artistica è finalmente tornata protagonista in Italia dopo quasi otto mesi di assenza forzata a causa della pandemia. A segnare il rientro in gara sono state le allieve, impegnate nel Ca ...

Club Italia beach volley: arrivano Valentina Gottardi e Margherita Tega

Il Club Italia di beach volley si allarga: il settore femminile sarà composto da Valentina Gottardi e Margherita Tega. Conosciamole meglio ...

La ginnastica artistica è finalmente tornata protagonista in Italia dopo quasi otto mesi di assenza forzata a causa della pandemia. A segnare il rientro in gara sono state le allieve, impegnate nel Ca ...Il Club Italia di beach volley si allarga: il settore femminile sarà composto da Valentina Gottardi e Margherita Tega. Conosciamole meglio ...