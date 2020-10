Eurogruppo | il calendario fino a giugno 2021

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno approvato, durante la loro riunione in videoconferenza di ieri il programma di lavoro dell’per i prossimi nove mesi. “Ho presentato un programma globale per contribuire a garantire che l’continui a guidare l’economia dell’Eurozona verso una ripresa inclusiva a vantaggio di tutti i cittadini e che lavori al rafforzamento dell’Unione economica e monetaria. Questo programma riflette un’ampia consultazione nelle ultime settimane e sono lieto di dire che ora è ufficialmente approvato”, ha detto durante la videoconferenza stampa al termine della riunione il Presidente dell’, Paschal Donohoe. “Se esaminate questo programma – ha proseguito – vedrete che, durante il ...

