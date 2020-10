Eni gas e luce e Eataly insieme per l'efficienza energetica (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Una partnership all'insegna dell'efficienza energetica e delle eccellenze alimentari e contro lo spreco. Si chiama 'Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia' e a lanciarla sono Eni gas e luce e Eataly. 'Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia' è stata presentata stamattina, presso Eataly Roma, alla presenza di Nicola Farinetti, amministratore delegato di Eataly, e Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce. Questa partnership si basa su una visione condivisa di valori che le due aziende hanno deciso di mettere a fattor comune, impegnandosi in un percorso di efficientamento energetico di Eataly e della sua filiera e di promozione della cultura dell'efficienza ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Una partnership all'insegna dell'e delle eccellenze alimentari e contro lo spreco. Si chiama 'Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia' e a lanciarla sono Eni gas e. 'Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia' è stata presentata stamattina, pressoRoma, alla presenza di Nicola Farinetti, amministratore delegato di, e Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e. Questa partnership si basa su una visione condivisa di valori che le due aziende hanno deciso di mettere a fattor comune, impegnandosi in un percorso di efficientamento energetico die della sua filiera e di promozione della cultura dell'...

Adnkronos : Eni gas e luce e Eataly insieme per l'efficienza energetica - Tele_Nicosia : Eni gas e luce e Eataly insieme per efficienza energetica - celenostalgia : L'#efficienzaenergetica entra nei negozi di @Eataly grazie alla partnership strategica con #Enigaseluce: ecco cosa… - datmnguyen : RT @Italpress: Partnership Eni Gas e Luce-Eataly per l’efficienza energetica - Notiziedi_it : Partnership Eni Gas e Luce-Eataly per l’efficienza energetica -