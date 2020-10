Eni | emissione inaugurale di obbligazioni ibride

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Eni intende collocare oggi due emissioni inaugurali disubordinateperpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali. La società – si legge in una nota – ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei prestiti obbligazionari ibridi in qualsiasi momento nei 90 giorni precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 5,25 anni dall’(13 gennaio 2026) e per il secondo prestito obbligazionario si prevede sia a 9 anni dall’(13 ottobre 2029). Le due emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Eni il 1 ottobre 2020 e sono volte ...