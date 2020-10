Eni, Descalzi: "Cambia volto, entro 30 anni leader in produzione prodotti decarbonizzati" (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Eni sta Cambiando volto, in modo radicale e irreversibile. A febbraio abbiamo presentato un Piano di decarbonizzazione delle attività che porterà l'azienda da qui a 30 anni a essere leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati, e del quale i princìpi dell'economia circolare saranno tra i pilastri strategici". A fotografare l'Eni del futuro è l'amministratore delegato Claudio Descalzi in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra. Un Piano, sottolinea Descalzi, "che per il momento non ha pari nell'industria, con una metodologia di valutazione delle emissioni unica nel settore, comprensiva di ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Eni stando, in modo radicale e irreversibile. A febbraio abbiamo presentato un Piano di decarbonizzazione delle attività che porterà l'azienda da qui a 30a esserenellae vendita di, e del quale i princìpi dell'economia circolare saranno tra i pilastri strategici". A fotografare l'Eni del futuro è l'amministratore delegato Claudioin un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra. Un Piano, sottolinea, "che per il momento non ha pari nell'industria, con una metodologia di valutazione delle emissioni unica nel settore, comprensiva di ...

TV7Benevento : Eni, Descalzi: 'Cambia volto, entro 30 anni leader in produzione prodotti decarbonizzati'... - Notiziedi_it : Eni, Descalzi: “Cambia volto, entro 30 anni leader in produzione prodotti decarbonizzati” - fisco24_info : Eni, Descalzi: 'Cambia volto, entro 30 anni leader in produzione prodotti decarbonizzati' : La fotografia dell'amm… - Adnkronos : .@eni, #Descalzi: 'Cambia volto, entro 30 anni leader in produzione prodotti decarbonizzati' - MarcoSanguedol1 : RT @erikamandraf: #GreenandBlue sono i colori della nostra trasformazione. Traguardare nuovi obiettivi ha significato per @eni cambiare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Descalzi Eni, Descalzi: "Cambia volto, entro 30 anni leader in produzione prodotti decarbonizzati" Fortune Italia Eni, al via l'emissione dei primi due bond ibridi. Sono perpetui

Il gruppo colloca oggi i titoli a metà strada tra obbligazioni ed equity, approvati dal cda della scorsa settimana. Sono in euro, a tasso fisso e per istituzionali con possibilità di rimborso per un p ...

Eni, Descalzi: "Cambia volto, entro 30 anni leader in produzione prodotti decarbonizzati"

A fotografare l'Eni del futuro è l'amministratore delegato Claudio Descalzi in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra.

Il gruppo colloca oggi i titoli a metà strada tra obbligazioni ed equity, approvati dal cda della scorsa settimana. Sono in euro, a tasso fisso e per istituzionali con possibilità di rimborso per un p ...A fotografare l'Eni del futuro è l'amministratore delegato Claudio Descalzi in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra.