Elezioni Usa, l'eterno ritorno al complotto (Di martedì 6 ottobre 2020) “Qui non può accadere? Amici miei qui stanno accadendo” è un passo della bellissima orazione che Fiorello La Guardia tiene momento crisi della storia americana negli anni della seconda guerra mondiale, ma nella versione di finzione romanzata e distopica scritta da Philip Roth in “complotto contro l’America” (Einaudi, nuova edizione tascabile, sempre traduzione di Vincenzo Mantovani, nuova copertina, che cita la serie HBO tratta dal libro e trasmessa in primavera).In vista del prossimo 4 novembre e delle Elezioni americane possiamo leggerlo o magari riascoltarlo (lo raccomando) come Audiolibro realizzato dall’editore Emons, letto dal bravissimo Francesco Montanari. È il romanzo del momento, più ora che quando uscì nel 2004. Nella narrazione che riscrive il passato creando un diverso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) “Qui non può accadere? Amici miei qui stanno accadendo” è un passo della bellissima orazione che Fiorello La Guardia tiene momento crisi della storia americana negli anni della seconda guerra mondiale, ma nella versione di finzione romanzata e distopica scritta da Philip Roth in “contro l’America” (Einaudi, nuova edizione tascabile, sempre traduzione di Vincenzo Mantovani, nuova copertina, che cita la serie HBO tratta dal libro e trasmessa in primavera).In vista del prossimo 4 novembre e delleamericane possiamo leggerlo o magari riascoltarlo (lo raccomando) come Audiolibro realizzato dall’editore Emons, letto dal bravissimo Francesco Montanari. È il romanzo del momento, più ora che quando uscì nel 2004. Nella narrazione che riscrive il passato creando un diverso ...

tg2rai : #Tg2Post #5ottobre 'USA, tra elezioni e covid' Diretta ore 21.00 Conduce @nunimorenoTg2 Ospiti @paolatommasi(… - limesonline : ????? Buona domenica con la buona lettura di questa settimana. Lo scontro con la Cina è già segnato: A Trump o Bide… - Corriere : Trump e le tasse: dedotti anche 75mila dollari per il parrucchiere - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Trump a meta contro il coronavirus, lo spot muscolare del presidente americano: Donald Trump non era stato ancora dimesso… - MissPanix14 : No, vabbè... dai..... Questi sono fuori di testa... Completamente...?? #TrumpCovid19 #Trump Trump a meta contro il… -