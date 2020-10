Eleonora Boi e la foto con il pancione identica a sua mamma 30 anni fa | «Che meraviglia!»

(Di martedì 6 ottobre 2020) La nota conduttrice sportivaBoi è incinta. Lei e il suo compagno Danilo Gallanari, famoso cestista italiano, diventeranno presto genitori. La showgirl, dopo l’annuncio ufficiale ai fan attraverso un post social, ogni giorno mostra loro i progressi della sua gravidanza con nuovi scatti decisamente emozionanti. Poche ore fa, presa da un momento nostalgico,ha pensato bene di fare un tuffo nel passato e di mettere a confronto delle suecon ilcon quelle di sua madre di 30fa. Un dettaglio ha colpito l’attenzione dei fan: il costume diè lo stesso di sua madre. La donna, infatti, ha custodito con cura l’indumento proprio per un momento del genere. Leggi anche –>Boi ...

NAPOLI - Annuncio a sorpresa sui social: Eleonora Boi è in dolce attesa e Danilo Gallinari diventerà presto papà. Negli scatti estivi della coppia non è mai trapelato alcun dettaglio, ora la giornalis ...La giornalista sarda Eleonora Boi scherza sui social: "Selfie in stile Braccio di ferro" (FOTO). Spiccano le sue forme.