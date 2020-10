Eddie Van Halen è morto | il chitarrista aveva 65 anni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 ottobre 2020) IlVanil 6 ottobre 2020 all'età di 65, dopo una lunga battaglia contro il cancro.Vannella mattinata di oggi 6 ottobre 2020 all'età di 65: ilstava lottando da tempo contro un cancro alla gola. La triste notizia è stata annunciata dal figlio Wolf con un post via Twitter in cui ha ricordato con affetto l'artista. Wolf Vanha scritto online: "Non riesco a credere che devo scrivere questo messaggio, ma mio padre, Edward Lodewijk Van, ha perso la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro questa mattina. Era il miglior padre che potessi desiderare. Ogni momento che ho ...