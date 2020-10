Economia, secondo Gualtieri il 2022 sarà l’anno decisivo per il Pil: ecco perchè (Di martedì 6 ottobre 2020) Sarà un post pandemia delicato sul fronte Pil secondo il ministro dell’Economia Gualtieri. “Nel 2022 verrà recuperato il livello del Pil registrato nell’anno precedente la pandemia. Nell’arco del prossimo triennio il rapporto debito pubblico/Pil sarà collocato su un sentiero discendente”. E c’è l’apertura sul taglio delle tasse Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri nella premessa della … L'articolo Economia, secondo Gualtieri il 2022 sarà l’anno decisivo per il Pil: ecco perchè proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Sarà un post pandemia delicato sul fronte Pilil ministro dell’. “Nelverrà recuperato il livello del Pil registrato nell’anno precedente la pandemia. Nell’arco del prossimo triennio il rapporto debito pubblico/Pil sarà collocato su un sentiero discendente”. E c’è l’apertura sul taglio delle tasse Il ministro dell’, Robertonella premessa della … L'articoloilsarà l’annoper il Pil:perchè proviene da www.meteoweek.com.

