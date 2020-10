Ecco come cambia Instagram per i suoi 10 anni (Di martedì 6 ottobre 2020) Instagram compie 10 anni (immagine: Gabriele Porro/Wired)Instagram ha spento le sue prime dieci candeline. E in occasione dell’anniversario il social network è lavoro per rilasciare tre nuovi aggiornamenti. Primo: una funzione contro i discorsi di odio e il bullismo online. Secondo: una mappa per orientarsi tra i contenuti delle Stories. Terzo: shopping diretto da Igtv e Reels. Lotta al cyberbullismo Instagram avvisa gli utenti se stanno per pubblicare un commento cattivo (immagine: Instagram)Anche su Instagram molti utenti sfruttano la protezione dello schermo, dello smartphone o del pc, per insultare, aggredire o denigrare. Per questo motivo l’azienda ha pensato di inserire degli avvisi pop-up che informano gli utenti che il commento è ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020)compie 10(immagine: Gabriele Porro/Wired)ha spento le sue prime dieci candeline. E in occasione dell’versario il social network è lavoro per rilasciare tre nuovi aggiornamenti. Primo: una funzione contro i discorsi di odio e il bullismo online. Secondo: una mappa per orientarsi tra i contenuti delle Stories. Terzo: shopping diretto da Igtv e Reels. Lotta al cyberbullismoavvisa gli utenti se stanno per pubblicare un commento cattivo (immagine:)Anche sumolti utenti sfruttano la protezione dello schermo, dello smartphone o del pc, per insultare, aggredire o denigrare. Per questo motivo l’azienda ha pensato di inserire degli avvisi pop-up che informano gli utenti che il commento è ...

Sul social network arriva una mappa delle Stories, un canale di ecommerce da Igtv e prossimamente Reels e nuovi strumenti per fermare i commenti violenti e offensivi Instagram ha spento le sue prime ...

