È morto il chitarrista Eddie Van Halen | leggenda del rock e co-fondatore dell’omonimo gruppo

(Di martedì 6 ottobre 2020)ilvandelall’età di 65 anni ilEddia van, co-dell’omonimo, e vera e propriadel. Van, annoverato tra i più influenti, innovativi e talentuosi chitarristi del XX secolo, era da tempo malato di cancro. Nato in Olanda, ma naturalizzato statunitense,ha fondato, insieme al fratello Alex, i vanriotra i primi a promuovere il genere heavy metal. Notizia in aggiornamento

Corriere : Morto Eddie Van Halen, leggendario chitarrista e fondatore della band hard rock - MediasetTgcom24 : Usa: è morto il chitarrista Eddie Van Halen, aveva 65 anni - rtl1025 : ?? #EddieVanHalen, il leggendario chitarrista e co-fondatore dei #VanHalen, è morto all'età di 65 anni a causa di un… - giuliloveslokii : È morto il chitarrista dei Van Halen , sono alquanto triste ???? - MediasetTgcom24 : Addio a Eddie van Halen: il chitarrista e fondatore dei Van Halen morto a 65 anni #EDDIEVANHALEN… -

Eddie Van Halen, il leggendario chitarrista e co-fondatore dei Van Halen, è morto all'età di 65 anni a causa di un tumore. Lo riportano i media americani citando la famiglia.