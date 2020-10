È morto Eddie Van Halen | il genio che ha rivoluzionato la chitarra

Leggi su panorama

(Di martedì 6 ottobre 2020) Aveva 65 anniVan, uno dei chitarristi più geniali e innovativi della storia della musica contemporanea. La causa del decesso è un tumore alla gola. Nato in Olanda a Nimega, ma naturalizzato statunitense, è stato il cofondatore dell'omonimo gruppo insieme al fratello batterista, Alex.è stato un innovatore, undel nostro tempo, un musicista dal talento immenso come dimostrano i riff e gli assoli che hanno reso indimenticabili i dischi dei Van. A cominciare dal primo omonimo album uscito nel 1978, un disco fulminante in cui compaiono brani epici come Runnin' with the devil, You really got me (una cover del classico dei Kinks) e Ain't talking about love. Senza dimenticare il minuto e 42 secondi di assolo, denominato Eruption, uno dei momenti ...