E' morto Eddie Van Halen | fondatore della band omonima

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E', all'età di 65 anniVan, leader del leggendario gruppo rock omonimo. «Non posso credere di dover scrivere questo, ma mio padre, Edward Lodewijk Van– scrive su twitter il figlio Wolf – ha perso questa mattina la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro. Era il miglior padre che potessi chiedere. Ogni momento che ho condiviso con lui dentro e fuori dal palco è stato un dono. Il mio cuore è spezzato e non credo che mi riprenderò mai completamente da questa perdita. Ti amo tanto, papà».Van Alen e il fratello Alex formano unanel 1972, che due anni dopo adotta il nome Van: il gruppo diventa rapidamente un punto fermo...

Corriere : Morto Eddie Van Halen, leggendario chitarrista e fondatore della band hard rock - MediasetTgcom24 : Usa: è morto il chitarrista Eddie Van Halen, aveva 65 anni - ilpost : È morto Eddie Van Halen - 2LipsinHolland : RT @Corriere: Il video di «Jump», una delle canzoni più famose della band - maivenerdi : RT @TweetNotizie: Eddie Van Halen morto, il leggendario chitarrista aveva 65 anni: sconfitto da un cancro alla gola -

