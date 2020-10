Dpcm ottobre | ecco le nuove regole | mascherine all’aperto | vietati balli

Leggi su meteoweek

(Di martedì 6 ottobre 2020)leall’aperto,. Chiusura anticipata bar e ristoranti può essere decisa da Regionicon ildiemanato dal governo Conte. A parte in rare eccezioni, ossia riguardanti viaggi in macchina da soli, spostamenti in moto o bici nonché passeggiate in aree isolate, sarà sempre … L'articololeall’aperto,proviene da www.meteoweek.com.