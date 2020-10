Doveva essere il mercato della smobilitazione e invece il Napoli ha una rosa fortissima e completa (Di martedì 6 ottobre 2020) È passato un giorno da quando si è chiuso un mercato che tutti ci saremmo aspettati diverso, per tanti motivi. Magari era lecito immaginare investimenti oculati, vista la crisi sopraggiunta, e invece il Napoli ha riscritto il record di acquisto più costoso (con Osimhen). Era altrettanto corretto supporre che diversi giocatori, anche di primo livello, avrebbero lasciato la squadra, perché giunti a fine ciclo o quasi: i vari Allan (unico ad aver effettivamente cambiato squadra), Milik e per certi aspetti lo stesso Koulibaly erano i principali indiziati. Cessioni importanti, che avrebbero ridato liquidità al Napoli e avrebbero più o meno pareggiato entrate ed uscite. Il divario invece è molto più ampio, eppure ciò che economicamente è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) È passato un giorno da quando si è chiuso unche tutti ci saremmo aspettati diverso, per tanti motivi. Magari era lecito immaginare investimenti oculati, vista la crisi sopraggiunta, eilha riscritto il record di acquisto più costoso (con Osimhen). Era altrettanto corretto supporre che diversi giocatori, anche di primo livello, avrebbero lasciato la squadra, perché giunti a fine ciclo o quasi: i vari Allan (unico ad aver effettivamente cambiato squadra), Milik e per certi aspetti lo stesso Koulibaly erano i principali indiziati. Cessioni importanti, che avrebbero ridato liquidità ale avrebbero più o meno pareggiato entrate ed uscite. Il divarioè molto più ampio, eppure ciò che economicamente è ...

ZZiliani : Ricapitolando. I giocatori del Napoli non sono stati convocati 'per motivi precauzionali' (possono portare contagio… - borghi_claudio : ...martedì questo nulla doveva essere presentato in pompa magna in aula, peccato però che causa #Lorenzin positiva… - fattoquotidiano : IL FLOP Doveva essere la parata in difesa del leader più perseguitato dopo B. Invece è diventata un caffè con il du… - araujopampanin : @Pablecito80 Per essere impeccabile doveva partire per Torino - FabFabry66 : @tuttosport Il 3-0 doveva essere decisione automatica. Poi i ricorsi avrebbero deliberato nel merito. Rimandarlo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Doveva essere Doveva essere il mercato della smobilitazione e invece il Napoli ha una rosa fortissima e completa IlNapolista Ricciardo: “Emozionante tornare al Nürburgring”

La Renault si prepara al circuito tedesco, tornato in calendario dopo sette anni di assenza. Se per Ocon sarà una novità, non lo sarà per Ricciardo ...

M5S, Stati generali il 7-8 novembre Lombardi all’attacco di Casaleggio

Non a caso, il reggente precisa che il documento finale degli stati generali «dovrà essere sottoposto al voto della rete, alla nostra assemblea degli iscritti, che avrà sempre l’ultima parola e ...

La Renault si prepara al circuito tedesco, tornato in calendario dopo sette anni di assenza. Se per Ocon sarà una novità, non lo sarà per Ricciardo ...Non a caso, il reggente precisa che il documento finale degli stati generali «dovrà essere sottoposto al voto della rete, alla nostra assemblea degli iscritti, che avrà sempre l’ultima parola e ...