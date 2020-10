Donald Trump torna alla Casa Bianca: le immagini senza mascherina (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti si affaccia dopo la fine del ricovero in ospedale. Nel frattempo, undici persone che fanno parte della cerchia di Donald Trump hanno già contratto il Covid-19. Donald Trump torna alla base, ma continua ad aggirare le regole in vigore per cercare di arginare la diffusione del Covid-19. E dire che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti si affaccia dopo la fine del ricovero in ospedale. Nel frattempo, undici persone che fanno parte della cerchia dihanno già contratto il Covid-19.base, ma continua ad aggirare le regole in vigore per cercare di arginare la diffusione del Covid-19. E dire che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

robertosaviano : Stasera a @chetempochefa racconterò come Donald #Trump sia stato il più grande diffusore di menzogne sul #Covid19.… - repubblica : Donald Trump dimesso dall'ospedale, torna alla Casa Bianca e toglie la mascherina [dalla nostra inviata ANNA LOMBAR… - Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - cookiesthighs1 : Tg: Donald Trump colpito dal Covid, è stato rilasciato dall'ospedale^^ Io: va tutto bene- non devo piangere... Pri… - JohSogos : RT @RepubblicaTv: Trump dimesso dall'ospedale, torna alla Casa Bianca e si toglie la mascherina: 'Non lasciatevi dominare dal virus': Donal… -