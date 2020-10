Dona con Bing: disponibile anche in Italia (Di martedì 6 ottobre 2020) Dona con Bing, l’iniziativa che consente di Donare i propri punti Microsoft Rewards a organizzazioni no profit e di beneficenza, è da ieri disponibile anche in Italia. Dona con Bing arriva in Italia Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, Dona con Bing sbarca anche in Italia. Si tratta di un progetto internazionale di Microsoft finalizzato al sostegno di organizzazioni no profit e di beneficenza. Come funziona? Tutti gli utenti iscritti a Microsoft Rewards possono scegliere di Donare i punti accumulati con le ricerche effettuate su Bing. Per farlo è sufficiente recarsi alla seguente dashboard e selezionare ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 6 ottobre 2020)con, l’iniziativa che consente dire i propri punti Microsoft Rewards a organizzazioni no profit e di beneficenza, è da ieriinconarriva inDopo il successo riscosso negli Stati Uniti,consbarcain. Si tratta di un progetto internazionale di Microsoft finalizzato al sostegno di organizzazioni no profit e di beneficenza. Come funziona? Tutti gli utenti iscritti a Microsoft Rewards possono scegliere dire i punti accumulati con le ricerche effettuate su. Per farlo è sufficiente recarsi alla seguente dashboard e selezionare ...

