sscnapoli : Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il… - Alberto_Cirio : Con le immagini impressionanti di #LimonePiemonte e #Vernante si conclude questa prima giornata di sopralluogo nell… - matteosalvinimi : Meno 4. Questo sabato Catania sarà la capitale europea delle libertà, in una giornata di libertà, sorrisi e Futuro… - Adnkronos : Domani Giornata nazionale della #psicologia, convegno a Roma - LCronache : DOMANI 7 OTTOBRE. GIORNATA MONDIALE DELLA CAREZZA A MICIO E FIDO Inviaci a cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani Giornata

Adnkronos

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Si celebra domani la Giornata nazionale della psicologia 2020, con un convegno, dalle 9.30 alla Camera di commercio di Roma - Sala del Tempio di Adriano a Piazza di ...Si tratta, tuttavia, di una possibilità, visto che le regole contenute nel Dpcm in vigore varrebbero anche per la giornata di domani, fino alla mezzanotte. Ma, considerando i tempi necessari per la ...