Diletta Leotta | minigonna | stacco di gamba e bicchiere di vino Un sogno – FOTO

Leggi su yeslife

(Di martedì 6 ottobre 2020), la giornalista sportiva più amata e seguita, sui social viene immortalata in uno scatto da, un outfit che fa impazzire ad un solo sguardo. View this post on Instagram Una visita nel magico mondo delle bollicine @ferraritrento Alla scoperta della storia e dell’eccellenza di un simbolo del Made in Italy. 🇮🇹 🥂🍾 … L'articolodidi. Unproviene da YesLife.it.