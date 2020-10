Diciasettenne ucciso a Napoli, un video di 42 secondi riprende la scena. Il complice: "La polizia non ha intimato l'alt" (Di martedì 6 ottobre 2020) Filmato diffuso dalla Procura. Intanto Ciro De Tommaso, il 18enne arrestato, racconta la sua notte durante l’udienza di convalida del fermo Leggi su repubblica (Di martedì 6 ottobre 2020) Filmato diffuso dalla Procura. Intanto Ciro De Tommaso, il 18enne arrestato, racconta la sua notte durante l’udienza di convalida del fermo

Tra le 4.25 e le 4.26 , prima dell’alba di domenica scorsa. Dal video appena diffuso dalla Procura di Napoli , adesso sulla vicenda di Luigi Caiafa, il diciassettenne ucciso da un ‘falco’ della ...

La rapina di Napoli e il 17enne ucciso: ecco le immagini delle telecamere

con la morte del diciassettenne Luigi Caiafa, ucciso da un agente della pattuglia di falchi intervenuta mentre l’aggressione era ancora in corso. Le immagini mostrano che il tentativo di rapina ...

