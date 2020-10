“Di cosa ci stupiamo?”. Cacciari alza la voce, Gruber in imbarazzo: su Trump è gelo a Otto e Mezzo (Di martedì 6 ottobre 2020) A Otto e Mezzo si parla di Donald Trump e dell'emergenza coronavirus. Gli animi si scaldano non appena Lilli Gruber chiede un'opinione a riguardo a Massimo Cacciari: “Il governo italiano ha mandato un messaggio di responsabilità, i deliri di Trump invece fanno parte del personaggio e probabilmente anche del suo carattere personale. Lui è fatto così, sparge notizie come ‘Biden fa uso di droga'”. A questo punto l'ex sindaco di Venezia alza la voce: “Ma di cosa ci stupiamo? Questo è il mondo in cui puoi diffondere fake news”. Poi Cacciari evidenzia quello che ritiene il vero nocciolo della questione: “Una mia regola fin da bambino è che per capire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Asi parla di Donalde dell'emergenza coronavirus. Gli animi si scaldano non appena Lillichiede un'opinione a riguardo a Massimo: “Il governo italiano ha mandato un messaggio di responsabilità, i deliri diinvece fanno parte del personaggio e probabilmente anche del suo carattere personale. Lui è fatto così, sparge notizie come ‘Biden fa uso di droga'”. A questo punto l'ex sindaco di Veneziala: “Ma dici stupiamo? Questo è il mondo in cui puoi diffondere fake news”. Poievidenzia quello che ritiene il vero nocciolo della questione: “Una mia regola fin da bambino è che per capire ...

