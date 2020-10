Deulofeu: «Udinese bella opportunità. Sono pronto» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gerard Deulofeu è da poche ore un nuovo calciatore dell’Udinese: le dichiarazioni dell’esterno spagnolo Gerard Deulofeu è da poche ore un nuovo calciatore dell’Udinese. L’esterno spagnolo ha lasciato il Watford. «pronto per cominciare, l’Udinese è una bella opportunità. Ci vediamo presto in campo», ha scritto su Twitter l’esterno che si prepara a vivere la sua seconda parentesi in Serie A dopo l’esperienza al Milan. pronto per cominciare Udinese!bella opportunità! Ci vediamo presto in campo!💪🔥⚫️⚪️ pic.twitter.com/V0dbpj71VX — Gerard Deulofeu ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gerardè da poche ore un nuovo calciatore dell’: le dichiarazioni dell’esterno spagnolo Gerardè da poche ore un nuovo calciatore dell’. L’esterno spagnolo ha lasciato il Watford. «per cominciare, l’è unaopportunità. Ci vediamo presto in campo», ha scritto su Twitter l’esterno che si prepara a vivere la sua seconda parentesi in Serie A dopo l’esperienza al Milan.per cominciareopportunità! Ci vediamo presto in campo!💪🔥⚫️⚪️ pic.twitter.com/V0dbpj71VX — Gerard...

