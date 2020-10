Demet Özdemir a 28 anni vive qui: villa super lusso, riuscite a crederci? [FOTO] (Di martedì 6 ottobre 2020) Nata a Izmit, in Turchia, il 26 febbraio 1992, Demet Ozdemir è l’attrice turca di cui tutti parlano. Insieme a Can Yaman, il suo co-protagonista maschile nella serie tv Day-Dreamer, l’attrice sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Secondo quanto riportato sul sito turco “Takvim”, vive a Beykoz in uno dei siti di lusso di Istanbul. Dove vive Demet Özdemir FOTO Una lussuosa abitazione nel cuore di Instanbul: qui è dove vive Demet Özdemir, una delle attrici del momento. Dagli scatti che condivide sui social abbiamo avuto modo di intravedere alcuni dettagli della suo appartamento. Stile moderno, con piscina e una vista mozzafiato, la sua è una vera e propria reggia. Demet ha ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020) Nata a Izmit, in Turchia, il 26 febbraio 1992,Ozdemir è l’attrice turca di cui tutti parlano. Insieme a Can Yaman, il suo co-protagonista maschile nella serie tv Day-Dreamer, l’attrice sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Secondo quanto riportato sul sito turco “Takvim”,a Beykoz in uno dei siti didi Istanbul. DoveÖzdemirUna lussuosa abitazione nel cuore di Instanbul: qui è doveÖzdemir, una delle attrici del momento. Dagli scatti che condivide sui social abbiamo avuto modo di intravedere alcuni dettagli della suo appartamento. Stile moderno, con piscina e una vista mozzafiato, la sua è una vera e propria reggia.ha ...

demissmiles_ : RT @__chewbecca__: i sorrisi di Demet Özdemir e di Can Yaman meritano di essere patrimonio dell’unesco #DayDreamer - MeryDambrosio : RT @BiasiErika: Tweet di apprezzamento per Demet Özdemir perché con questo outfit è ancora più bella???? #DayDreamer - BiasiErika : Tweet di apprezzamento per Demet Özdemir perché con questo outfit è ancora più bella???? #DayDreamer - Giaduz_xcf : RT @michvael: tweet di apprezzamento per la bellezza di demet özdemir #daydreamer • #erkencikus - Slexiepedia__ : RT @michvael: tweet di apprezzamento per la bellezza di demet özdemir #daydreamer • #erkencikus -

