Danielle Frederique Madam offesa dopo lo sfogo su Suarez | Non diventerai mai italiana

PAVIA - I messaggi d'odio e razzismo sui social se li aspettava, dopo il suo sfogo contro l'esame di italiano farsa per concedere in tutta fretta la cittadinanza al calciatore Luis Suarez.

Ma sentirsi attaccata faccia a faccia, mentre lavorava, ha spaventato non poco la ventitreenne Danielle Frederique Madam, originaria del Camerun, che in Italia vive da 16 anni ma quello status ancora ...

La giovane atleta della Bracco Atletica Milano, promessa nel lancio del peso, ha raccontato di essere stata insultata da un uomo nel locale dove lavora: "L'odio sui social vale zero, ma mi ha fatto pa ...

