Dall’Unione europea un miliardo e mezzo di euro per le aziende del sud Italia alle prese con l’emergenza corona virus Decisione della commissione Ue (Di martedì 6 ottobre 2020) Vantaggi fiscali per l’ultimo trimestre dell’anno. Escluse quelle agricole e finanziarie, è ciò di cui beneficiano aziende del sud Italia (Puglia compresa, dunque) grazie al miliardo e mezzo di euro che stanzia l’Unione europea. La Decisione della commissione Ue è legata al fatto che le regioni meridionali d’Italia hanno Pil inferiore al 90 per cento della media comunitaria. Lo stanziamento consentirà alle aziende, che sono alle prese con le conseguenze della pandemia, di limitare il costo del lavoro. L'articolo Dall’Unione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 ottobre 2020) Vantaggi fiscali per l’ultimo trimestre dell’anno. Escluse quelle agricole e finanziarie, è ciò di cui beneficianodel sud(Puglia compresa, dunque) grazie aldiche stanzia l’Unione. LaUe è legata al fatto che le regioni meridionali d’hanno Pil inferiore al 90 per centomedia comunitaria. Lo stanziamento consentirà, che sonocon le conseguenzepandemia, di limitare il costo del lavoro. L'articolo Dall’Unione ...

TeresaBellanova : Finalmente anche l'#olioLucano ottiene la certificazione #IGP dall'Unione Europea. Un percorso cominciato nel 2016… - Walter14854505 : Oggi per tg: 81 miliardi di euro stanziati all'Italia, a fondo perduto, dall'Unione Europea..Siamo al primo posto i… - Walter14854505 : 81 miliardi di euro stanziati all'Italia, a fondo perduto, dall'Unione Europea..Siamo al primo posto in Europa come… - LumeAlberto : I motivi per uscire dall'Unione Europea - Matteo D'Amico - 270349 : RT @270349: Dall’Unione Europea alla Confederazione Mediterranea? -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Unione europea Arte e Ambiente: va a Yourban2030 l'esclusiva artistica di Airlite in Nord America. La no-profit di Veronica De Angelis conferma la sua mission Fortune Italia