Dall'orto al consumatore, caccia alla spesa agricola in giro per l'Italia (Di martedì 6 ottobre 2020) Se volete digitarlo su Google non scrivete "spese agricole". I primi risultati della ricerca organica saranno dedicati a temi di banca e finanza. Usate il suo corrispettivo al singolare, "spesa agricola", e vi si aprirà un mondo di eccellenze agroalimentari italiane che probabilmente ignoravate. Cassa di risonanza per questo mercato è stata la clausura forzata della scorsa primavera quando chi ancora non aveva confidenza con la pratica di spesa online si è affidato al 2.0. «Se sotto lockdown ricevevamo anche 100 ordini a settimana, da quando hanno riaperto i ristoranti e non si vedono più le lunghe code al supermercato, oggi ne contiamo 5 o 6 in media», afferma Edoardo Cicchinelli, titolare di una delle aziende prese in esame e tra coloro hanno riscontrato una flessione ...

