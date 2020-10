Dallo sfogo per il caso Suarez agli insulti al bar | odio e razzismo contro la campionessa

(Di martedì 6 ottobre 2020) Milano, 6 ottobre 2020 - I messaggi d'sui social se li aspettava, dopo il suol'esame di italiano farsa per concedere in tutta fretta la cittadinanza al calciatore Luis ...

federicarssi : Adulti, ragazzini, uomini donne bullizzati, e carriere rovinate quotidianamente dallo sfogo di un pubblico che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Dallo sfogo

Il Giorno

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe si sfonga con una serie di Stories postate sul suo profilo Instagram. «Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di ...Franceska Pepe si è duramente sfogata su Instagram dopo l'eliminazione dal GF Vip. L'influencer non ha nascosto i malumori.