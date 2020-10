Dalla prestigiosa rivista Science | tutti i dubbi sulla terapia anti-Covid di Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Molti gli interrogativi ancora apertia cui sarebbe stato sottoposto il presidente degli Stati Uniti Donald: daglicorpi chiamati col nome sbagliato e somministrati in dosi più alte del consueto fino ai potenziali effetti psichiatrici del cortisonico desametasone, passando per la modesta efficacia dell’virale Remdesevir e l’assenza della discussa idrossiclorochina. Lo sottolinea la, mettendo a confronto le dichiarazioni dei medici del presidente con le informazioni scientifiche prodotte dagli studi clinici ancora in corso.L’analisi diparte dal cocktail dicorpi contro il coronavirus, che i medici di ...