Dalla Champions a guardare i cantieri: Milik e la sua nuova vita da umarell

Sono finite le fette biscottate integrali. "E se vai al supermercato ricorda di prendere il pesto senz'aglio e senza formaggio!". Jessica lo ha svegliato comunque alle 7. "Non credere di poter passare la giornata davanti alla Playstation. Un'ora al giorno, massimo". Arkadiusz sorseggia il caffè, e tende lo sguardo all'infinito del golfo. L'autunno tiepido della città lo tiene inchiodato alla finestra. Cosa ne sarà di quest'anno? Ho tutti i weekend liberi, ma al cinema con la mascherina anche no, e i locali mo chiudono alle 23. Vabbé qualcosa ci inventeremo, dai. È il primo giorno di una nuova vita: pagato per stare a Napoli senza far nulla. A Roma ci sono le buche, per fortuna è saltato tutto. A Firenze c'è l'afa, hanno i musei ma visto uno ...

