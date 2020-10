Dal Pino positivo al coronavirus dopo il tampone (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino positivo al coronavirus. Le istituzioni del calcio continuano a sperimentare da molto vicino gli effetti della pandemia e del suo sviluppo in Italia negli ultimissimi tempi. Una situazione che, chiaramente, non è più così gestibile come sembrava all’inizio e che ha bisogno di nuove contromisure. LEGGI ANCHE > Marchisio attaccato perché ha espresso il suo parere su Juve-Napoli Dal Pino positivo al coronavirus: cosa succede ora Si era parlato di coronavirus nei vertici della Lega, quando Aurelio De Laurentiis – presidente del Napoli – si era recato a Milano per partecipare alla riunione che aveva sancito gli accordi per il nuovo sistema di distribuzione dei diritti televisivi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dalal. Le istituzioni del calcio continuano a sperimentare da molto vicino gli effetti della pandemia e del suo sviluppo in Italia negli ultimissimi tempi. Una situazione che, chiaramente, non è più così gestibile come sembrava all’inizio e che ha bisogno di nuove contromisure. LEGGI ANCHE > Marchisio attaccato perché ha espresso il suo parere su Juve-Napoli Dalal: cosa succede ora Si era parlato dinei vertici della Lega, quando Aurelio De Laurentiis – presidente del Napoli – si era recato a Milano per partecipare alla riunione che aveva sancito gli accordi per il nuovo sistema di distribuzione dei diritti televisivi ...

