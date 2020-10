Dal 7 ottobre nuove regole: uso delle mascherine all’aperto e stretta su movida? (Di martedì 6 ottobre 2020) Verrà annunciato mercoledì 7 ottobre il nuovo DPCM con le nuove regole e restrizioni.Sembra ormai confermato l’obbligo di utilizzare la mascherina all’aperto. A questo pare che verranno aggiunte anche limitazioni sul numero di partecipanti alle feste private e la possibile stretta sugli orari di chiusura dei locali. Come confermato dal ministro Speranza, escluso l’aumento del numero di spettatori che potranno entrare negli stadi che rimane fermo a massimo mille persone.Praticamente sicuro l’obbligo di indossare mascherine all’aperto, fondamentali soprattutto in alcuni contesti come le uscite delle scuole e fuori dai locali della movida. Rimane il divieto di assembramenti. C’è anche l’ipotesi di una ... Leggi su udine20 (Di martedì 6 ottobre 2020) Verrà annunciato mercoledì 7il nuovo DPCM con lee restrizioni.Sembra ormai confermato l’obbligo di utilizzare la mascherina all’aperto. A questo pare che verranno aggiunte anche limitazioni sul numero di partecipanti alle feste private e la possibilesugli orari di chiusura dei locali. Come confermato dal ministro Speranza, escluso l’aumento del numero di spettatori che potranno entrare negli stadi che rimane fermo a massimo mille persone.Praticamente sicuro l’obbligo di indossareall’aperto, fondamentali soprattutto in alcuni contesti come le uscitescuole e fuori dai locali della. Rimane il divieto di assembramenti. C’è anche l’ipotesi di una ...

Negramaro : #Contatto è il nostro nuovo singolo, lo potrete ascoltare dal 9 ottobre! [Link in bio per il pre-save] - LinoGuanciale : Da domani 6 ottobre fino all'11 ottobre saremo al teatro Arena del Sole di Bologna con lo spettacolo Dialoghi di Pr… - _MiBACT : Domenica 11 ottobre è la #DomenicaDiCarta. Scopri il patrimonio degli Archivi e delle Biblioteche dello Stato tra i… - DivinaCommediaQ : RT @salussolanews: Il passaggio a livello tra le Vie Vigellio e Dante Alighieri chiuso per lavori notturni dal 6 al 13 ottobre https://t.co… - debhLop : RT @Negramaro: #Contatto è il nostro nuovo singolo, lo potrete ascoltare dal 9 ottobre! [Link in bio per il pre-save] -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ottobre Concorso straordinario dal 22 ottobre ci sarà: il Tar boccia richiesta di annullamento Orizzonte Scuola ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, i risultati dei ballottaggi (6 Ottobre)

Ultime notizie, ultim’ora oggi. Nuova bozza di dpcm che uscirà domani. Coronavirus, preoccupanti i numeri che arrivano dal nostro paese.

Angiolino Vincenzi

E' mancato all'affetto dei suoi cari. Angiolino Vincenzi. di anni 89. Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, il genero, la nipote Alice ed i parenti tutti. I funerali a ...

Ultime notizie, ultim’ora oggi. Nuova bozza di dpcm che uscirà domani. Coronavirus, preoccupanti i numeri che arrivano dal nostro paese.E' mancato all'affetto dei suoi cari. Angiolino Vincenzi. di anni 89. Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, il genero, la nipote Alice ed i parenti tutti. I funerali a ...