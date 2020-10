Dal 26 ottobre in Emilia-Romagna test rapidi per scuole e lavoro

Leggi su dire

(Di martedì 6 ottobre 2020) BOLOGNA – Test rapidi in arrivo Emilia-Romagna per ‘scovare’ il Covid nelle scuole e i luoghi di lavoro. Il 26 ottobre, annuncia l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, “contiamo di poterli già utilizzare, sia nelle scuole sia nel mondo del lavoro, ma saranno anche a disposizione dei medici di medicina generale”. Per l’Emilia-Romagna sono insomma ormai a disposizione i due milioni di tamponi della gara effettuata in tandem insieme alla Regione Veneto, test “capaci di rilevare in pochi minuti la presenza del virus, li useremo per fare prevenzione nelle scuole”, ma anche nei luoghi di lavoro, ha anticipato stamane Donini al Tgr Rai dell’Emilia-Romagna. Ma non è l’unica scadenza a breve: parte infatti il 19 ottobre in collaborazione con le farmacie convenzionate la campagna di screening sierologico rivolta alle scuole, “non solo ai ragazzi fino ai 25 anni, cioè fino all’università, ma anche a genitori e conviventi dei ragazzi”.PER IL VACCINO ANTINFLUENZALE È ATTESO DATO RECORD